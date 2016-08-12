مصر.. إصابة قاضي "هروب مرسي" بانقلاب سيارته

أصيب المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة، اليوم الجمعة، قاضي قضية هروب مرسي من سجن وادي النطرون، واثنين من مرافقيه في انقلاب سيارته على طريق العلمين وادي النطرون وتم نقلهم لمستشفى العلمين لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مختار السنباري مدير أمن مطروح (شمال مصر) إخطارا من مستشفى العلمين بوصول المستشار شعبان محمد الشامي 63 سنة رئيس محكمة جنايات القاهرة بالإضافة إلى 2 مصابين هم حمدي أمين عبد الغني 35 سنة، ومحمد علي الشاعر 39 سنة، إثر انقلاب سيارتهم بالكيلو 70 بطريق العلمين وادي النطرون.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في قضية الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون بمعاقبة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و4 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهما هاربًا، بالإعدام شنقًا، ومعاقبة بقية المتهمين، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة سنتين، مع إلزامهم جميعا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية. وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي.