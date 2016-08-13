مصر.. إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ153 شخصا

قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكري المصري، إن رجال القوات البحرية تمكنوا من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 153 فردا، مشيرا إلى أنه تم القبض عليهم أثناء قيام إحدى وحدات القوات البحرية بأداء مهامها فى تأمين ساحل البحر المتوسط، حيث تم الاشتباه فى أحد المراكب والمسمى "الأميرة ناهد" شمال الضبعة وبتنفيذ حق الزيارة والتفتيش تبين أنه يحمل على متنه 146 فرداً ينوون الهجرة غير الشرعية من جنسيات مختلفة من (مصر - إثيوبيا - السودان - جزر القمر - الصومال - إريتريا) بالإضافة إلى طاقم البلنص وعددهم 7 أفراد مصريين.

وأوضح المتحدث العسكري في بيان له أنه تم اقتياد الأفراد والطاقم إلى إحدى القواعد البحرية وتقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة، وتسليمهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.