مصر.. مقتل 28 مسلحاً في قصف للجيش على رفح

قُتل 28 مسلحاً، السبت، في قصف جوي للجيش المصري استهدف 3 منازل تأوي مسلحين في مدينة #رفح بمحافظة #شمال_سيناء (شمال شرق)، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني إن "20 مسلحاً قتلوا في قصف جوي استهدف منزلاً بقرية بلعة غربي مدينة رفح، بينهم قيادي بتنظيم أنصار بيت المقدس (ولاية سيناء) المبايع لتنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف المصدر أن "قناصاً مجهولاً كان يستعد لاستهداف قوات الأمن، لقي حتفه، في قصف للجيش باستخدام الدبابات، لمنزل مهجور برفح، ما أدى إلى انهيار المنزل بالكامل".

وفي واقعة أخرى، قتل 7 مسلحين في قصف جوي لمنزل بالقرية ذاتها، كانوا يتلقون العلاج فيه جراء إصابتهم في عملية سابقة (لم يذكر موعدها)، بحسب المصدر ذاته.

وفي 4 أغسطس الجاري، أعلن #الجيش_المصري تصفية زعيم تنظيم "أنصار بيت المقدس"، المدعو "أبو دعاء الأنصاري" الموالي لـ"داعش"، و45 من عناصره، خلال عملية عسكرية شاركت فيها قوات خاصة بدعم جوي في سيناء. ولم يؤكد التنظيم أو ينف تصفية زعيمه حتى اليوم.

جدير بالذكر أن تنظيم "أنصار بيت المقدس" أعلن في نوفمبر 2014 مبايعة أمير تنظيم داعش في العراق وسوريا، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء".

ومنذ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية" و"التكفيرية" و"الإجرامية"، التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة.