التحفظ على أموال مرسي وأكثر من 200 قيادة إخوانية

ذكر مصدر قضائي مطلع، أن لجنة حصر أموال الإخوان، قررت التحفظ على أموال الرئيس المعزول محمد مرسي، وأكثر من 200 قيادة بالجماعة، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة الأهرام.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "قرارات التحفظ صدرت بحق مرسي وقيادات بالجماعة تم إدراجهم وفق #حكم قضائي ضمن الكيانات الإرهابية".

ولفت المصدر إلى أن القرار صدر بحق #مرسي بمفرده دون أسرته، عقب إدراجه ضمن قوائم الكيانات الإرهابية في القضية رقم 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة، والمعروفة باسم التخابر مع #حماس.

وشملت قائمة المتحفظ على أموالهم إلى جانب مرسي "مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت #الشاطر والمرشد السابق مهدي #عاكف، وعصام العريان ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني ومحمود عزت القيادات بالجماعة وآخرين.

ومن أبرز المتحفظ على أموالهم:

محمد بديع عبد المجيد

محمد خيرت الشاطر

محمد محمد مرسي عيسى العياط

محمد سعد الكتاتني

عصام الدين محمد العريان

السيد محمود عزت

محمد محمد إبراهيم البلتاجي

سعد عصمت محمد الحسيني

عصام أحمد محمود الحداد

محيي حامد محمد السيد

متولي صلاح الدين عبد المقصود

أيمن على سيد أحمد

صفوت حمودة حجازي رمضان

محمد فتحي رفاعة الطهطاوي

أسعد محمد أحمد الشيخة.