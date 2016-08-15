مصر.. إبطال مفعول قنبلتين أمام مكتبة الإسكندرية

أفادت مراسلة قناة "العربية" بورود أنباء عن تمكّن خبراء المفرقعات والحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، من إبطال مفعول قنبلتين أمام مكتبة الإسكندرية، مما أدى إلى غلق طريق الكورنيش أمام المكتبة لأكثر من 20 دقيقة.

وكان عدد من أفراد أمن مكتبة الإسكندرية اشتبهوا في جسمين غريبين فقاموا بالإبلاغ، وسرعان ما وصل خبراء المفرقعات والحماية المدنية، حيث أغلق طريق الكورنيش، وحوّلوا مسار السيارات.

وتبين من فحص خبراء المفرقعات للجسمين أنهما عبارة عن قنبلتين بدائيتي الصنع، وتم التعامل معهما وإبطال مفعولهما.

ومشط خبراء المفرقعات المنطقة للتأكد من عدم وجود قنابل أخرى، وأعيد فتح طريق الكورنيش مرة أخرى.