التحقيق مع صباحي وأبوالفتوح بتهمة التخابر مع حزب الله

كلّف النائب العام المصري أمن الدولة بالتحقيق مع المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبوالفتوح بتهمة التخابر مع حزب الله الإرهابي والحرس الثوري الإيراني.

وأكد بيان صادر عن مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، أنه تم وضع صباحي وأبوالفتوح على قوائم الترقب والوصول بالمطارات والموانئ، والقبض عليهم لدى عودتهما لمصر.

وذكر البلاغ الذي قدمه أحد المحامين أن القياديين حضرا مؤتمرا لحزب الله اللبناني، رغم صدور حكم قضائي يدين الحزب بـ"ارتكاب أعمال إرهابية" تستهدف الأمن القومي المصري.

واستند البلاغ إلى حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر ضد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وقيادات بالتنظيم، وعناصر حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، وأفراد من كتائب القسام، لإدانتهم بارتكاب جريمة اقتحام السجون المصرية، إبان أحداث ثورة 25 يناير.