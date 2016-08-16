مصر: مقتل مدنيين بقذيفة مجهولة في شمال سيناء

لقي مدنيان مصريان حتفهما وأصيب ثالث، مساء الأحد، إثر سقوط #قذيفة هاون مجهولة المصدر، على منزل جنوبي #مدينة_الشيخ_زويد، بمحافظة #شمال_سيناء (شمال شرق)، حسب مصدر أمني.

وقال المصدر إن "قذيفة هاون مجهولة المصدر سقطت على منزل يبعد عدة أمتار عن كمين (حاجز أمني) الشناق العسكري التابع للجيش المصري، بمدينة الشيخ زويد، شمالي سيناء".

وحسب المصدر ذاته، أسفر سقوط القذيفة عن مقتل يوسف سويلم سلامة (16 عاماً)، وسويلم سلامة نافي (64 عاماً)، والمصاب هو محمد حلمي سلامة (45 عامًا)، وتم نقله لمستشفى #العريش العسكري لتلقى العلاج.

ويأتي الحادث بعد نحو 24 ساعة من تصفية الجيش المصري، 28 مسلحاً، في قصف جوي استهدف 3 منازل تأويهم، في مدينة رفح، بشمال سيناء، حسب تصريحات أدلى بها مصدر أمني آخر.

وفي 4 أغسطس، أعلن الجيش المصري تصفية زعيم تنظيم "أنصار بيت المقدس"، المدعو "أبو دعاء الأنصارى" الموالي لـ"داعش"، و45 من عناصره، وذلك خلال عملية عسكرية شاركت فيها قوات خاصة بدعم جوي في سيناء.