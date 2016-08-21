مصر.. مقتل شرطيين وإصابة 5 في هجوم شمال القاهرة

أفادت مصادر أمنية وطبية في #مصر أن #شرطيين قتلا وأصيب 5 بينهم مدنيان عندما هاجم مسلحون نقطة أمنية بمدخل مدينة #السادات شمال القاهرة فجر الأحد.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم إرهابيا أو له دوافع أخرى، لكنه يتشابه إلى حد كبير مع هجمات شنها متشددون على أهداف أمنية في الأعوام الثلاثة الماضية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

وقال الطبيب أمجد عبدالحميد، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، التي تتبعها مدينة السادات، إن الإصابات التي لحقت بالقتيلين والمصابين الخمسة نجمت جميعها عن طلقات نارية. وأضاف أن الجثتين نقلتا إلى مشرحة أحد المستشفيات.

وذكرت مصادر أمنية أن من بين المصابين مدنيين تصادف مرورهما قرب النقطة الأمنية وقت الهجوم.