السيسي: علاقتنا مع السعودية والإمارات "مستقرة وثابتة"

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عمق الروابط بين مصر وأشقائها العرب في الخليج، مشدداً على أن العلاقة مع السعودية والإمارات "مستقرة وثابتة".

وقال السيسي خلال حوار مشترك مع رؤساء تحرير الصحف القومية المصرية، الأحد، إن مصر تسهم بقوة في الوصول إلى تسويات في سوريا واليمن وليبيا من منطلق الحرص على الأمن القومي المصري والعربي.

وأثنى السيسي على مسار العلاقات مع دول الخليج، مشيراً إلى أن اختزال العلاقات في قيام هذه الدول بتقديم منح للدولة المصرية أمر "غير صحيح".

وأوضح السيسي أن هناك أربعة مبادئ رئيسية تحكم علاقة مصر بالعالم الخارجي وهي: "الشراكة وليس التبعية والثوابت التي لا تتغير والأسلوب المنفتح والمتوازن على الجميع في إطار من العلاقات الاستراتيجية الثابتة التي نحافظ عليها وتبادل المصالح والرأي والاحترام المتبادل".

وقال الرئيس المصري إن الثقة في السياسة المصرية تزداد يوماً بعد يوم والتعاون مع مصر تزداد وتيرته بمضي الوقت، مشيراً إلى أن الوقائع التي تشكلت في المنطقة تؤكد صدق الرؤية المصرية فيما يجري، خاصة في ظل الشواغل المصرية التي لم تكن مفهومة أو مقبولة من قبل.

وفيما يخص الموقف المصري حيال الأزمة اليمنية، قال السيسي "إن مصر لا توجد لها قوات برية في أي بلد في المنطقة، وإن القوات البحرية المصرية تقوم بتأمين حرية الملاحة في الممر الملاحي في باب المندب وتأمين وصول السفن إلى قناة السويس، فضلاً عن عناصر من القوات الجوية تعمل مع أشقائنا في السعودية".