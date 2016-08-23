مقتل ضابطين مصريين في هجوم بالرصاص شمال سيناء

قالت مصادر أمنية اليوم الثلاثاء إن ضابطين من قوات الأمن المصرية قتلا في هجوم بالرصاص في #مدينة_العريش عاصمة محافظة شمال #سيناء التي ينشط فيها متطرفون موالون لتنظيم داعش.

وقال مصدر إن الهجوم وقع خلال الليل وإن الضابطين اللذين يحمل كل منهما رتبة ملازم أول قتلا بإصابتين في الرأس.

ويشن الجيش المصري حملة تشارك فيها الشرطة على متطرفي جماعة أنصار #بيت_المقدس التي بايعت #داعش في 2104 والتي قتلت مئات من قوات الأمن في السنوات الثلاث المنقضية.

ويقول #الجيش إن مئات المتطرفين قتلوا أيضا في الحملة التي يشنها عليهم.