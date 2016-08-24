مصر تتابع التحقيق بالاعتداء على 4 من مواطنيها بإيطاليا

صرح السـفير عمـرو حلمي، سفير مصر لدى إيطاليا، بأن كبار المسؤولين بالخارجية الإيطالية قد أكدوا تعاون الحكومة الإيطالية بشكل كامل مع السفارة المصرية من أجل الكشف عن ملابسات حادث الاعتداء، الذي تعرض له 4 من الشباب المصريين في مدينة "كاتانيا "وتوقيع العقاب الرادع على من اقترفوا تلك الجريمة واستعدادهم لتوفير كافة وثائق التحقيق مع مواصلة توفير الرعاية الصحية للمصاب المصري الذي يتلقى العلاج في إحدى مستشفيات "كاتانيا".

ومن ناحية أخرى، قام القنصل المصري المستشار شريف الجمال بزيارة مدينة "كاتانيا"، حيث التقى بالمصاب المصري بالمستشفى الذي بدأت حالته في التحسن، حيث أكد الطبيب المعالج أن الشاب تخطى مرحلة الخطر بعد التدخل الجراحي لعلاج الكسر بالجمجمة وكسور في اليد اليسرى والقدم اليمنى.

والتقى القنصل برئيس النيابة الذي يتولى التحقيق بالواقعة، وكذلك بعدد من المسؤولين الأمنيين، الذين أكدوا حرص السلطات الإيطالية على تحقيق العدالة الناجزة وتقديم الجناة للمحاكمة في أسرع وقت.

كما قام القنصل بزيارة المصريين الثلاثة المتواجدين في إحدى دور الرعاية، حيث اطمئن على حالتهم الصحية والنفسية، والتقى بالمحامي المكلف بمتابعة القضية، والذي قام بإجراءات رفع الدعوى في قضية الاعتداء عليهم، حيث استعرض الإجراءات القانونية التي سيقوم بها في هذا الشأن.

واتصالاً بما سبق، تواصل السفارة المصرية في روما إجراء الاتصالات اللازمة للحصول على نسخة كاملة من التحقيقات، ومتابعة تنفيذ المهام المكلف بها المحامي الخاص بالشبان المصريين، ومواصلة الاطمئنان على المصاب المصري بالمستشفى.