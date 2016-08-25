رئيس وزراء تركيا: هناك حاجة لتحسين العلاقات مع مصر

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، الأربعاء، إن هناك حاجة لتحسين العلاقات مع مصر.

وأضاف في مقابلة بثت على الهواء مباشرة على قناة "خبر" التركية إلى أنه لا يمكن أن تستمر العلاقات على هذا الوضع.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش قد كشف الشهر الماضي أن أنقرة لم تتخذ أي خطوات لتطبيع العلاقات مع مصر، لكنها تود استئنافها وذلك بعد أن حسنت بلاده العلاقات مؤخراً مع كل من روسيا وإسرائيل.

وشهدت العلاقات المصرية التركية توتراً عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس الإخواني محمد مرسي، كما أن عدداً كبيراً من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" هربوا إلى تركيا عقب ثورة 30 يونيو.