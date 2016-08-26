الجيش المصري يدمر بؤرا للإرهابيين بسيناء

وجهت قوات أمن شمال سيناء في مصر ضربات استباقية استهدفت بؤرا إرهابية وأحبطت تحركات لمجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات هجمات كان مخططا لها استهداف ارتكازات أمنية في مناطق بالشيخ زويد ورفح والعريش.

وقال مصدر أمني إن القوات دمرت 5 بؤر إرهابية تمثل ارتكازات يتخذها مسلحون سواتر لهم بمحيط مدينة الشيخ زويد وجنوب العريش ورفح، كما نفذت عمليات تمشيط أمني لأحياء جنوب وغرب العريش ومحيط الطريق الدولي والشيخ زويد والجورة أسفرت عن العثور على 6 عبوات ناسفة تمت زراعتها جانب الطريق وفجرتها القوات بدون خسائر في الأفراد والمعدات، كما ألقي القبض على 22 مشتبها بهم.

وأضاف المصدر أن عبوتين ناسفتين تم تفجيرهما على طريق مسار القوات بمناطق جنوب رفح والشيخ زويد دون خسائر، كما أطلقت العناصر المسلحة قذيفة صاروخية على ارتكاز أمني جنوب مدينة الشيخ زويد دون خسائر.

وأكد المصدر تواصل حالة الاستنفار الأمني والتشديد في التفتيش على الطرق المختلفة، وأوضح أن معلومات هامة تلقتها أجهزة الأمن تفيد تجهيز المجموعات المسلحة لانتحاريين لاقتحام حواجز أمنية وتفجيرها، وتم اتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية اللازمة لمواجهة هذه المحاولات والتركيز على ملاحقة منفذيها قبل تحركاتهم.

وأشار المصدر إلى أن 5 سيارات حكومية لا تزال مفقودة في شمال سيناء وهي ذات السيارات التي تشير المعلومات إلى أنها يجري تجهيزها لاستخدامها في أعمال انتحارية.