فتح معبر رفح 3 أيام لعبور حجاج غزة

أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة استثنائيا الثلاثاء لمدة 3 أيام لسفر حجاج قطاع غزة إلى مكة المكرمة.

وقال اللواء توفيق أبو انعيم مدير القوى الأمنية التي تديرها حركة حماس في القطاع إن المعبر "أعيد فتحه لثلاثة أيام من أجل سفر حجاج بيت الله الحرام من قطاع غزة" معربا عن أمله أن "تقوم السلطات المصرية بتسهيل وتسريع دخول الحجاج عبر المعبر".

وقال حسن الصيفي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي تديرها حماس بغزة إن "عدد الحجاج المقرر مغادرتهم في الأيام الثلاثة هو 2818 حاجا من بينهم 500 حاج من ذوي الشهداء وهم ضمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين".

وأوضح الصيفي أن الحجاج سيغادرون عبر مطار القاهرة الدولي إلى السعودية.

ومعبر رفح وهو المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.9 مليون نسمة، على العالم الخارجي مغلق باستمرار. لكن السلطات المصرية تفتح المعبر استثنائيا للحالات الإنسانية في فترات متباعدة.