مصر.. إخلاء سبيل صحفي أثار أزمة بين الصحافيين والداخلية

قررت محكمة الجنايات، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الصحفي عمرو بدر بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه مصري بعد قبول الاستئناف المقدم منه على حبسه على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليه بنشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم.

كانت النيابة الكلية بشبرا الخيمة قررت تجديد حبس الصحفي عمرو بدر 15 يوما في تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقانون.

يذكر أن عمر بدر هو أحد الصحفيين اللذين تسببا في أزمة وزارة الداخلية مع نقابة الصحفيين عندما اقتحمت قوات الأمن النقابة في أول مايو الماضي بدعوى القبض على بدر و زميله محمود السقا واتهمت النقابة بالتستر على اثنين من المطلوبين للعدالة .

ويترأس عمرو بدر موقعا إلكترونيا على شبكة الإنترنت يسمى "بوابة يناير".