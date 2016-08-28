مصر.. البرلمان يحيل نواب تحالف 25- 30 للجنة القيم

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، نواب تحالف 25-30 للجنة القيم بالمجلس بسبب عقدهم مؤتمرا صحافيا داخل البرلمان للاعتراض على قانون القيمة المضافة، ورفضهم عدم لجوء رئيس المجلس للتصويت الإلكتروني على مشروعات القوانين، وذلك بعد أن وافق المجلس على 13% سعرا للضريبة.

وكان تكتل 25/30 قد انسحب من الجلسة العامة اعتراضا على التصويت برفع الأيدي، وقال النائب خالد عبدالعزيز، عضو التكتل، إن سبب الانسحاب من التصويت على مناقشة قانون القيمة المضافة هو اعتراضهم على التصويت على القانون برفع الأيدي، وأنهم طالبوا رئيس البرلمان أن يكون التصويت إلكترونيا.

وتضمنت الأسماء كلا من هيثم الحريري، خالد عبدالعزيز، نادية هنري، يوسف القعيد، جمال الشريف، ضياء الدين داود أحمد الشرقاوي، إيهاب منصور.

وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة اليوم، إن ما حدث اليوم لن يمر مرور الكرام، خاصة أننا تجاهلنا مثل تلك الأمور من قبل، لافتا إلى أنه سيعقد جلسة سرية، وسيطلع النواب على تفاصيل جديدة في غاية الخطورة، لافتا إلى أن هناك محاولات لإسقاط البرلمان.