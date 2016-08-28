مصر نحو تشديد عقوبة "ختان الإناث"

أعلن وزير الصحة المصري، أحمد عماد، أن مجلس الوزراء وافق، الأحد، على مشروع تعديل قانون ختان الإناث لتغليظ العقوبة.

وستعتبر عملية ختان الإناث "جناية"، على أن يتم إرسال مشروع القانون لمجلس النواب لإقراره .

ويقضي مشروع القانون بالسجن المشدد 5 إلى 7 سنوات على من يقوم بختان الإناث، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت، بدلاً من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح من 3 أشهر إلى عامين.

يذكر أن نسبة ختان الإناث في مصر تصل إلى 91%، أغلبهن من 18-42 سنة أجريت لهن عمليات ختان، رغم صدور قانون تجريم ذلك عام 2008، وقد تسبب في أكتر من حالة وفاة مؤخراً، كان آخرها وفاة فتاه تبلغ من العمر 17 عاماً بمحافظة السويس إثر إجراء عملية الختان لها بأحد المستشفيات.