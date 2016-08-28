14 قتيلاً بحادثي سير في مصر

لقي 14 شخصاً مصرعهم، الأحد، بحادثي سير منفصلين في مصر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وتوفي 12 شخصاً وأصيب 2 آخران، بحادث تصادم بين حافلة صغيرة وسيارة خاصة، على طريق مطار سوهاج بصعيد مصر.

وتبين أن الحافلة الصغيرة اصطدمت بالسيارة الخاصة نتيجة التجاوز الخاطئ، عند أحد المنحنيات شديدة الخطورة، ما نتج عنه مصرع 12 شخصاً وإصابة 2 آخرين من مستقلي السيارتين، وتم نقل الجثامين والمصابين للمستشفى المركزي وجرجا العام وسوهاج الجامعي.

وفي حادث آخر، لقي شخصان مصرعهما، أحدهما سعودي وأصيب سعودي آخر بتصادم سيارتين بطريق السويس الصحراوي، حيث اصطدمت إحدى السيارتين من الخلف بالأخرى أثناء توقفها.