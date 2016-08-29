بدء عملية "اصطفاف" أجزاء الطائرة الروسية المنكوبة بمصر

وصل اليوم وفد من ممثلي روسيا وألمانيا لتفقد حطام الطائرة الروسية "متروجت" المنكوبة والتي سقطت فوق شبه جزيرة سيناء في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وقد تم في وقت سابق نقل جميع أجزائها لمكان مؤمن بمطار القاهرة الدولي.

ويأتي ذلك تمهيداً لعملية اصطفاف أجزاء حطام الطائرة ودمج وتجميع أجزائها وترتيبها بالشكل الطبيعي، حسب بيان للجنة التحقيق المصرية في حادث الطائرة الروسية.

وتهدف تلك العملية إلى معرف نقطة بداية حدوث التفكك في جسم الطائرة.

وبالإضافة لممثل روسيا (الدولة المشغلة) والمانيا (دولة صنع الطائرة)، من المتوقع انضمام ممثلي كلاً من إيرلندا (دولة التسجيل) وفرنسا (دولة التصميم) وكذلك انضمام ممثل معتمد من الولايات المتحدة الأميركية وهي الدولة الصانعة للمحركات، وأحد الخبراء المتخصصين في محركات الطائرة بالإضافة إلى خبير من شركة "أيرباص" للمشاركة في عملية الاصطفاف.

وقد قامت الإدارة المركزية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران المدني المصرية بالإعداد والتنسيق الكامل لتوفير كافة المعدات والمستلزمات اللازمة للعملية، بالإضافة إلى التهيئة الكاملة للمكان لإنجاز العمل بالشكل المطلوب.