برلمان مصر يوافق مبدئيا على قانون بناء الكنائس

وافق مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة، ويتضمن مشروع القانون 10 مواد، أبرزها شكل مبنى الكنيسة وملحقاته والطائفة وأمور دينية وإدارية أخرى حددها القانون.

وكانت مصر قد شهدت خلال الشهور القليلة الماضية عدة أزمات طائفية، بسبب شائعات عن قيام بعض الأقباط ببناء كنائس على أراض ببعض القرى، مثل كوم اللوفي وصفط الخرسا وطهنا الجبل وأبو يعقوب بمحافظتي المنيا وبني سويف، الأمر الذي أدى لعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اجتماعا مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وعدد من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لمناقشة ومواجهة تلك الأزمات، وهو ما أسفر عن قيام الحكومة بإعداد قانون لبناء الكنائس في مصر، سينهي جدالا استمر حول هذا الأمر طيلة قرن كامل.