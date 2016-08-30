مصر..مقتل 3 مسلحين وجرح شرطيين في هجوم على سيناء

قُتل 3 مسلحين، وأصيب شرطيان اثنان، مساء الاثنين، خلال اشتباكات مسلحة في محيط قسم شرطة الشيخ زويد بشمال سيناء، شمال شرقي مصر، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني رافضا ذكر اسمه، إن "مسلحين (لم يحدد عددهم) شنوا هجوما بالأسلحة الآلية ومدافع جرينوف على قوة تأمين في محيط قسم شرطة الشيخ زويد، وردت القوات الهجوم بإطلاق النيران".

وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 عناصر مسلحة، وإصابة جنديين اثنين بطلقات نارية في القدم والوجه، وتم نقلهم للمستشفى العسكري بالعريش (شمال شرقي مصر)، فيما لم يوضح مصير باقي المسلحين.

وتنشط عدد من التنظيمات بشمال سيناء "أنصار بيت المقدس"، والذي أعلن في نوفمبر 2014، مبايعة أمير تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، وغير اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء".