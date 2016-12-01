تعرف على أبرز ضحايا افتراس الأسود المأساوية في مصر

لم يكن الشاب إسلام شاهين ضحية افتراس الأسد في الإسكندرية شمال مصر، هو الأول الذي يلقى حتفه في مثل هذا الحاث المأساوي، بل سبقه كثيرون أغلبهم من عائلة الحلو الشهيرة والمعروفة بتدريب الأسود وتقديم فقراتها في السيرك القومي.

عائلة الحلو اشتهرت بترويض الحيوانات المفترسة، خصوصاً الأسود، وحققت معها نجاحات رائعة وقدمت عروضا قوية نالت إعجاب المتابعين، لكن دفع بعض أبنائها حياتهم ثمنا لهذه المهنة الخطرة والمرعبة وكاد البعض الآخر يلحق بهم لولا عناية الله.

تربت العائلة على عشق وتربية الحيوانات المفترسة وتوارثتها حتى أطفال العائلة باتوا يعيشون مع الأسود كأصدقاء ويرتبطون بعلاقات عاطفية وإنسانية كبيرة معهم.

الجد الأكبر محمد الحلو وهو بالمناسبة جد المطرب المصري محمد الحلو بدأ حياته بشراء نمر صغير، وقام بتربيته وصار صديقاً له، وأصبح مروضا له ومدربا وقدما معا فقرات وعروضا نالت الإعجاب، وبعدها ورث أبناء العائلة حب الأسود وباتوا المسؤولين عن تدريبهم في مصر حتى تم تأسيس السيرك القومي الذين يتولون إدارته.

أول حادث هجوم أسد

أول حادث هجوم لأسد على أبناء عائلة الحلو كان في السبعينيات وكان من نصيب الجد الأكبر محمد الحلو عندما عاقب أسده وقام بضربه أثناء البروفات وقبل الفقرة مباشرة نتيجة تقصيره وتهاونه، ومع بداية الفقرة انتقم الأسد وهجم على الحلو فور أن أدار له ظهره، ولم يستطع أحد إنقاذه، فتوفي بعد نقله للمستشفى بأيام.

المثير في الأمر أن الأسد القاتل حزن بشدة لوفاة مدربه وامتنع عن الطعام وظل ينهش في جسده، حتى مات بعد وفاة الحلو بأسبوع.

ابنة محمد الحلو وهي محاسن تعرضت لهجوم من نمر أثناء البروفات وكادت تسقط على الأرض ويلتهمها النمر، لكنها استعادت توازنها فورا وسيطرت عليه بضربات سوطها ليرتدع ويلتزم بتعليماتها، فيما تعرض ممدوح الحلو أحد أفراد العائلة لهجوم شرس من أسد أثناء تقديم عرض بمدينة العريش في أغسطس 2001 ونجا من الموت بعد أن تمكن من إطلاق النار على الأسد أثناء مهاجمته له.

مدحت كوتة أحد أبناء العائلة تعرض لموقف كاد يفقد فيه حياته أثناء تقديم فقرته بالسيرك عام 2014 وهنا يقول خاله "عصام الحلو"، إن سبب الهجوم يرجع لغيرة أسد إفريقي من أسد روسي، أدى في النهاية لاشتباكهما، وحاول "كوتة" فض المشاجرة بينهما لكن الأسد الإفريقي هجم عليه بسبب خوفه، ففقد "كوتة" توازنه وسقط على الأرض وهجمت عليه الأسود بشكل جماعي.

ويضيف قائلا: وعلى الفور دخلت لساحة العرض وقمت بإطلاق النيران لإخافتهم وأمرت بفتح باب القفص لهم وبمجرد أن شاهدو إطلاق النيران انسحبوا وتراجعوا بشكل هستيري للقفص، فيما تم نقل "كوتة" لمستشفى العجوزة وشفي بعد ذلك.

التهمه ولم يتبق من الشاب سوى بقايا ملابسه

وفي نوفمبر 1997، التهم أسد شابا يدعى أحمد محمد سليمان 16 عاما كان يعمل في السيرك ووظيفته وضع الماء والطعام في أقفاص الأسود، والتهمه الأسد حتى قبل أن يصرخ، ولم يتبق من الشاب سوى بقايا ملابسه الممزقة.

وفي عام 2002، تعرض عامل يدعى سليمان ويعمل سايسا في السيرك القومي لهجوم من نمر وذلك عندما كان يسير فوق الممشى المخصص لسير العمال على أقفاص الحيوانات، فمسك النمر بساقه، وجذبه سريعا، وسقط سليمان من فوق الممشى، والتهم النمر ساقه وعندما نقل للمستشفى قرر الأطباء بتر الجزء المتبقي من الساق وعاش سليمان عاجزا عن الحركة بعد ذلك.

في عام 2003 وخلال العرض الصيفي للسيرك المصري والأوروبي بالشاطبي في الإسكندرية أصيب نمر بحالة هياج، وانقض على مدربه السيد محمد الحلو، وتدخل الحراس وأطلقوا 4 رصاصات على رأس النمر فقتلوه في الحال وتم نقل المدرب سريعا إلى المستشفى.

أغنية "بشرة خير" لم تكن كذلك

وفي فبراير من العام 2015 فوجئ رواد سيرك الحلو بمدينة طنطا بدلتا مصر بأسد ضخم يهجم بقسوة على مدربته فاتن الحلو أثناء قيامها بالرقص على أغنية "بشرة خير" للمطرب حسين الجسمي، وكاد يلتهمها لولا أن العناية الإلهية أنقذتها.

الأسد، ويدعى مندي قفز على مدربته أمام جمهورها وأسقطها أرضا مما دعا رجال الأمن للتدخل الفوري وإنقاذها من بين أنيابه، وحجزه في القفص الخاص به ونقلت الفنانة لمستشفى خاص لإجراء الإسعافات الأولية لها، حيث تبين إصابتها في كتفها، إلا أنها خرجت بعد ساعات قليلة، ووعدت الجمهور بمواصلة العرض في الليلة التالية بعد تماثلها للشفاء.

وأمس الأربعاء توفي الشاب إسلام شاهين بعد تعرضه لإصابات قاتلة جراء افتراس أسد له خلال عرض للسيرك في قرية الأسد بالإسكندرية.