محمد بن زايد يبحث مع السيسي القضايا الإقليمية في أبوظبي

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، العلاقات الأخوية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي، الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق يومين يشارك خلالها في احتفالات الدولة باليوم الوطني 45 .

وأشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن هذه الزيارة تعزز وتوطد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين في ظل قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

من جانبه، أعرب الرئيس المصري عن تحياته وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، واعتزازه بما يربط مصر والإمارات من روابط أخوة وتعاون وثيق.

وأشاد السيسي بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم على مدار السنوات الماضية، لافتاً إلى أنها أصبحت تمثل نموذجاً يحتذى به لكافة الدول العربية في تحقيق التنمية الشاملة، ومتمنياً لحكومة وشعب الإمارات مزيداً من التقدم والتطور والازدهار.

كما أشار الرئيس السيسي إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الإمارات على مختلف الصعد، مؤكداً أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة القائمة.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الأخوي بين البلدين في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية الهامة في ظل الحرص المشترك لتعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.