لن تصدق.. هذه أحدث حيلة للنصب في مصر!

منذ 6 أيام لجأ سائق مصري إلى حيلة غريبة للنصب على المواطنين في مدينة ملوي بمحافظة المنيا جنوب القاهرة، حيث استغل أزمة نقص السكر التي تعاني منها مصر منذ شهور، وباع لهم كميات كبيرة من الملح على أنها سكر.

الواقعة الغريبة تكررت في بني سويف المحافظة المجاورة للمنيا، ولكن بطريقة مختلفة وجديدة، حيث تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط مصنع لتعبئة السكر، اليوم الجمعة، في مدينة الفشن بمحافظة بني سويف، يحتوي على 30 طناً من السكر مخلوطة بالملح، تمهيداً لبيعها.

في واقعة المنيا قام السائق ببيع لفافات كل لفافة تحتوي على 10 أكياس، يوجد بها كيسان من السكر والباقي أكياس ملح.. أما في واقعة بني سويف فخلط صاحب المصنع السكر بالملح، وقام ببيعه لتحقيق أرباح طائلة.

وتبين من التحريات أن صاحب المصنع قام ببيع كميات كبيرة من السكر، وقام الأهالي بتقديم شكاوى لمباحث التموين تفيد باختلاط السكر بالملح، وعلى الفور شُكّلت حملة لمداهمة مصنع التعبئة، وبتفتيشه عُثر بداخله على 30 طناً من السكر مُعدة للتوزيع على التجار ومحال ومنافذ بيع السلع، وتبين بالفعل أنها مخلوطة بكميات كبيرة من الملح.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.