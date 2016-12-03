مصر.. إخلاء سبيل وكيلة نقابة الأطباء بكفالة

قررت نيابة استئناف القاهرة، مساء اليوم السبت، إخلاء سبيل منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء في مصر بكفالة ألف جنيه، بعد التحقيق معها بتهمة إشاعة أخبار كاذبة وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين على خلفية البلاغ المقدم من وزير الصحة وجابر نصار رئيس جامعة القاهرة وطارق محمود المحامي ضدها.

كانت نيابة استئناف القاهرة قد استمعت إلى أقوال منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، في بلاغ وزير الصحة، والذي يتهمها فيه بتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، ونشر الفزع والرعب بين المواطنين، بعد تصريحها بأن أحد الأطباء أخبرها بوجود تعليمات من وزارة الصحة باستخدام "السرنجات" أكثر من مرة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، إنه تم تكليف إدارة الشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد وكيل نقابة الأطباء، مؤكداً أن تصريحاتها غير مسؤولة وهدفها إثارة البلبلة وتخويف المرضى والمواطنين ودفعهم لعدم اللجوء للمستشفيات الحكومية.

وكانت مينا قد طالبت الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التدخل من أجل إنقاذ صناعة الدواء المصري، مؤكدة أن المستشفيات طالبت الأطباء باستخدام "السرنجة" أكثر من مرة مع المرضى لعدم وجود "سرنجات" كافية، رغم مخالفة ذلك لقواعد منع نشر العدوى.