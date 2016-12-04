مصر.. إدخال تعليم الحلاقة والتجميل بالمدارس الثانوية

تدرس وزارة التعليم المصرية إدخال مادة لتعليم الحلاقة والكوافير الحريمي والتجميل بالمدارس الثانوية الفنية.

وقال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التعليم، إن وزير التعليم الدكتور الهلالي الشربيني رحب بما جاء في توصيات الحوار المجتمعي الأخير الذي عُقد بالوزارة بمدينة 6 أكتوبر نهاية الشهر الماضي لبحث آليات النهوض بالتعليم العام بصفة عامة والتعليم الفني بصفة خاصة، ومنها إمكانية إدخال مادة الحلاقة والكوافير والتجميل ضمن مناهج التعليم الثانوي الفني.

وأوضح أن تخصصات التجميل ستشمل جميع المهارات التي يجب توفرها في العاملين بمحلات حلاقة الرجال وكوافيرات السيدات ومراكز التجميل، حيث يجب تعليم وتدريب الراغبين في امتهان هذه المهنة التي يحتاجها سوق العمل، مؤكداً استعداد أحد رجال الأعمال لإنشاء أول مدرسة ثانوية فنية خاصة بالتجميل على غرار ما تفعله الوحدات الإنتاجية بالمدارس من إنتاج صناعات غذائية وألبان.

وأشار إلى أن فن التجميل يتم تدريسه في المدارس الثانوية في أميركا وفنلندا، مضيفاً أن الوزارة تلقت مقترحات من أحد الإعلاميين لإدخال تخصصات لمهن فنيي الكاميرات والذين يعملون بالاستديوهات الفضائية.

من جانبه، قال محمود الدجوي، رئيس شعبة أصحاب صالونات الحلاقة والكوافير بغرفة القاهرة التجارية، إن تطبيق إدخال مجال الحلاقة والكوافير والتجميل ضمن مناهج التعليم الثانوي الفني، سيكون خطوة جيدة ورائعة، وستعمل على النهوض بالتعليم الفني في مصر وتخريج دفعات تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف أن الشعبة ستقوم بالتواصل مع الشركات المتخصصة في مجال مستحضرات التجميل لتوفير المدربين المؤهلين الذين سيقومون بتدريب الطلاب في مدارس التعليم الفني.