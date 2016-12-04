مصر تغلق السيرك الذي افترس فيه الأسد مدربه الشاب

أغلقت السلطات المصرية سيرك قرية الأسد الواقع بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والذي شهد حادثاً مؤلماً الأسبوع الماضي حيث افترس أسد مدربه الشاب خلال عرض أمام طلاب مدرسة.

وقرر اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، غلق السيرك حرصا على حياة المواطنين، وكلّف المهندس أحمد عثمان، رئيس حي العامرية ثان، بتنفيذ قرار إغلاق القرية التي يقع بها السيرك وتشميعها. وهو ما تم اليوم الأحد حيث قامت قوة أمنية بتنفيذ الأمر.

وقال رئيس الحي إن السيرك بات يشكل خطورة كبيرة على حياة مرتاديه وقد يشهد هجوما آخر من الحيوانات المفترسة عليهم وهو ما لن تسمح به السلطات.

وكان مدرب الأسود إسلام شاهين، 20 عاما، قد لقي مصرعه بعد أن قام الأسد بمهاجمته وإصابته بشكل بالغ، ما أدى لوفاته بعد أيام من دخوله العناية المركزة بمستشفى "أندلسية السلامة" بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية.