الزمالك المصري ينسحب من الدوري بسبب الحكام

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، انسحاب فريقه من مسابقة الدوري العام للعام الحالي، احتجاجاً على ما وصفه بانحياز الحكام لغريمه التقليدي النادي الأهلي.

وجاء قرار منصور عقب احتساب الحكم، إبراهيم نور الدين، ضربة جزاء مشكوكاً في صحتها لصالح النادي الأهلي في مباراته مساء الأحد مع فريق المقاصة المنافس الآخر على البطولة، بحجة لمس لاعب المقاصة للكرة داخل منطقة الجزاء.

وقال رئيس الزمالك إن الحكام يجاملون الأهلي، ويحتسبون ضربات جزاء وهمية وغير صحيحة له، يفوز بها دائماً ويحصد بها نقاطاً، مؤكداً عدم استكمال مسابقة الدوري المصري في ظل ما وصفه باستمرار الأداء التحكيمي والمجاملات الفجة في بعض مباريات الدوري.

وكان منصور قد اتهم الحكام قبل ذلك بمجاملة الأهلي على حساب فريقه، مستنداً لتسجيل صوتي بثته صحيفة رياضية مصرية بين مسؤول كبير في اتحاد الكرة ورئيس لجنة التحكيم يتحدثان فيه عن اختيار حكام بعينهم لإدارة مباريات فريقه.