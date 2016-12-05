النائب العام يحيل داعية زعم أنه المهدي المنتظر للتحقيق

أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، اليوم الاثنين، محمد عبد الله نصر الشهير بالشيخ ميزو والذي زعم أنه المهدي المنتظر لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.

وقرر النائب العام إحالة البلاغ الذي تقدم به المحامي عمرو عبد السلام ويتهم فيه الداعية محمد عبد الله نصر بادعاء أنه المهدي المنتظر للنيابة للتحقيق واستدعاء الداعية وسماع أقواله.

وقال مقدم البلاغ لـ"العربية.نت" إنه اتهم في بلاغه الذي حمل رقم 14551 لسنة 2016 الداعية بإثارة السخط العام وازدراء الأديان واصفا ما يدعيه بأنه المهدي المنتظر جريمة، ومتهما إياه باستغلال الدين في الترويج لأفكار بقصد التشكيك في العقيدة الإسلامية وإحداث فتنة بين عموم المسلمين بهدف الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وهي الجريمة المنصوص عليها بالمادة 98 من قانون العقوبات.

وقال إن المادة 89 تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.

وأضاف أن ما يدعيه الشيخ ميزو يشكل جريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار تهدف للتشكيك في العقيدة الإسلامية حيث إن الأحاديث النبوية تواترت في هذا الشأن ببيان اسم وصفات وعلامات ومكان ظهور المهدي مؤكدا أن التاريخ شهد أصنافا من الناس ادعوا المهدية بهدف الفتنة بين المسلمين ومحاولة للتلاعب بهم وثبت بعد ذلك أنهم إما مرضى نفسيين أو دجالين أغواهم الشيطان ليعيثوا في الأرض فسادا.

وطالب المحامي بتوقيع الكشف الطبي على الداعية لبيان مدى سلامة قواه العقلية من عدمه مؤكدا أن نيابة أمن الدولة العليا التي سيمثل أمامها الشيخ ميزو ستفصل في هذ الشأن بعد الاستماع لأقواله.