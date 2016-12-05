بالفيديو.. تكريم طالبة سورية بمصر بسبب قصيدة عن بلدها

كرم مسؤولو التعليم في محافظة الدقهلية بدلتا مصر طالبة سورية أبكت جميع الحاضرين في مدرستها بالمنصورة خلال عرض مسرحي عن نبذ العنف حيث ألقت قصيدة مؤثرة عن شهداء بلادها.

وقال علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، إن الطالبة السورية حلا بديع الطالبة بمدرسة المنصورة الثانوية ألقت قصيدة بليغة ومؤثرة من تأليفها عن شهداء سوريا وعبرت فيها عن المحنة التي تعيشها بلادها وجعلت الحاضرين من زملائها ومعلميها يبكون تأثراً بما قالته.

وأضاف أن الطالبة التي تعيش مع أسرتها في مدينة المنصورة قادمة من بلادها بسبب الحرب الدائرة هناك، مؤكداً أنها متفوقة دراسياً وتحظي بإعجاب وتقدير معلميها لما تمتلكه من ذكاء وتفوق وموهبة خاصة في الشعر والإلقاء.

وكانت الطالبة قد ألقت قصيدة قالت فيها: "أصبحت سوريا عاصمة العطور لأن دماء شهدائنا أذكى من كل عطور الأرض.. دموع هنا ودموع هناك.. أم تهلهل وتكبر الله أكبر.. عقول متحاملة تسطو وتغتصب وتدمر وتفجر أفعال تخجل منها حتى الأديان الكافرة.. شهيد يسعفه شهيد يداويه شهيد ويصلي عليه شهيد".