مصر تكشف تفاصيل جديدة عن رعاياها المختطفين في اليمن

أعلنت الخارجية المصرية أنها تواصل مساعيها للإفراج عن المواطنين المحتجزين في صنعاء.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المصريين المختطفين يقيمون في مدينة الحديدة ويقدر عددهم بـ49 مواطناً ويعملون في مختلف الأنشطة والأعمال الحرة وألقي القبض عليهم وتم احتجازهم في السجن الاحتياطي في العاصمة صنعاء.

وأوضح أن سفير مصر في اليمن، يوسف الشرقاوي، أجرى اتصالات مكثفة ومتشعبة حيث تواصل مع كل من رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ورئيس البرلمان اليمني، ووزير الخدمة المدنية باعتباره الوزير المختص بالتواصل مع المنظمات الإنسانية الدولية، ورئيس لجنة الإغاثة اليمنية، فضلاً عن التواصل مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والذي وعد بتكثيف اتصالاته مع جميع الأطراف اليمنية للإفراج عن المحتجزين.

وقال إنه بالتوازي مع ذلك، أجرى السفير المصري اتصالات مع شخصيات يمنية مستقلة لديها علاقات قوية مع أطراف ومناطق مختلفة في اليمن بهدف تأمين الإفراج عن المحتجزين، وقد أسفرت كل تلك الاتصالات عن السماح للمحتجزين بالتواصل مع عائلاتهم واستقبال ممثلين عنهم، مضيفاً أنه كان مقرراً الإفراج عنهم أول أمس السبت.