ميليشيات الحوثي تختطف 49 مصريا باليمن.. والقاهرة تتابع

أعلن السفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون القنصلية، أن الوزارة كلفت سفارة مصر باليمن بمتابعة حادث اختطاف 49 مصرياً على يد الحوثيين في اليمن.

وقال في تصريح صحافي إنه سيتم التواصل مع السلطات اليمنية لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث والعمل على الإفراج عن المختطفين فوراً.

وكان أهالي 14 مصرياً يعملون في اليمن قد تقدموا بشكاوى للخارجية المصرية تفيد باختطاف أقاربهم وأبنائهم، الذين يعملون في محافظة الحديدة باليمن، وانقطاع أخبارهم منذ 3 أسابيع، مؤكدين أن أصدقاء مصريين يعملون في اليمن ويقيمون في المنطقة نفسها أخبروهم بهجوم عناصر من ميليشيات الحوثيين على محال أقاربهم وأبنائهم وتحطيمها والقبض عليهم ونقلهم إلى أماكن مجهولة.

من جانبه، قال مصدر مسؤول بسفارة مصر في اليمن إن المختطفين تم نقلهم إلى سجن حديث بمنطقة باب اليمن في العاصمة صنعاء وتم إبلاغ السلطات اليمنية بذلك.