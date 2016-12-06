الجيش المصري يقتل 8 إرهابيين ويعتقل 12 في شمال سيناء

أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، أنه قتل 8 من "العناصر الإرهابية المسلحة"، وألقى القبض على 12 آخرين في شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

وأوضح الجيش في بيان نشرته وزارة الدفاع المصرية على موقعها الإلكتروني، أنه "تمكن من القضاء على 8 من العناصر الإرهابية المسلحة".

ولفت الى أنه "تم القبض على 4 من المتعاونين مع هذه العناصر، وعلى 8 من المشتبه بهم، وجرى تسليمهم إلى الأجهزة الأمنية لبحث موقفهم الأمني".

وأشار إلى أن "هذه العمليات جاءت خلال سلسلة مداهمات استهدفت الجيوب والبؤر الإرهابية بعدد من المناطق التي مثلت قاعدة لانطلاق العناصر التكفيرية في نطاق شمال سيناء"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتنشط في محافظة سيناء، عدة تنظيمات مسلحة أبرزها تنظيمي "أجناد مصر" و"أنصار بيت المقدس" والأخير أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعة أمير تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء".

وتستهدف هذه التنظيمات مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن في المنطقة.