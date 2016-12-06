الزمالك يجمد نشاطه الكروي ويتهم الحكام بإفساد الدوري

قرر نادي الزمالك المصري تجميد نشاط كرة القدم، احتجاجاً على ما وصفه بتدهور اللعبة وإفساد الحكام للبطولات المحلية، وإصرارهم على إهداء البطولات لغريمه التقليدي النادي الأهلي.

وأرسل النادي خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة أكد فيه انسحابه من البطولات المحلية وتجميد نشاط كرة القدم، مشيراً إلى أن ذلك جاء عقب الجلسة الطارئة التي عقدت الاثنين، والتي ناقش فيها مجلس الإدارة فساد الحكام وإصرارهم على إهداء بطولة الدوري للفريق المنافس بقرارات تحكيمية متحيزة، وآخرها مباراة الأحد بين النادي الأهلي ونادي المقاصة، حيث أكد فيها رئيس لجنة الحكام السابق، جمال الغندور، أن ضربة الجزاء التي احتسبها إبراهيم نورالدين لصالح النادي الأهلي لا علاقة لها بضربات الجزاء.

وقال الزمالك في بيانه إن ضربة الجزاء التي احتسبت ضد الأهلي في نهاية المباراة كان يجب أن تعاد مرة أخرى لخروج حارس مرماه قبل تصويبها، وهو ما أكده أيضاً جميع المحللين الرياضيين، مضيفاً "لقد دأب الحكم إبراهيم نورالدين على احتساب ضربات جزاء وهمية غير صحيحة للنادي الأهلي، كما حدث من قبل في مباراة الأهلي والاتحاد هذا الموسم، حيث احتسب ضربتين جزاء لصالحه لا علاقة لهما بضربات الجزاء".

وأضاف النادي الأبيض وبطل كأس مصر لـ4 مواسم متتالية أنه في الوقت الذي لم يحتسب فيه هذا الحكم ضربتي جزاء صحيحتين لصالح نادي الزمالك في مباراته مع سموحه العام الحالي، قام بطرد أحد لاعبي المقاصة في مباراته مع الأهلي دون أن يرتكب هذا اللاعب أي مخالفة، بل كان له ضربة جزاء مستحقة عندما عرقله لاعبان من النادي الأهلي في منطقة الجزاء وأوقعاه أرضاً.

وتابع قائلاً": "نخطركم بتوقف النشاط الكروي في نادي الزمالك مؤقتاً لحين عرض الأمر على جمعية عمومية طارئة لأعضاء النادي، دعا إليها مجلس الإدارة للنظر في عدم استكمال المسابقة في هذا الجو الفاسد، الذي لا علاقة له بكرة القدم وعدم العودة إلى المسابقة إلا بتحقيق مطالب عادله، يراها النادي ضرورية لإنجاح البطولة ودرء شبهة المجاملة والتحيز".