شكري: ماضون مع المجتمع الدولي لإيجاد حل للأزمة السورية

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي كانت بلاده مشاركة في إعداد مشروع القرار حول الهدنة في حلب، مساء الاثنين في مقابلة مع قناة العربية، على استمرار العمل مع المجتمع الدولي من أجل إيجاد حل للأزمة السورية.

وشدد شكري على أن العلاقات السعودية والمصرية مع الولايات المتحدة الأميركية وثيقة، مشيراً إلى أن فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، عبّر عن رغبته في تعزيز العلاقات مع الشركاء لحل القضايا العالقة وتعزيز استقرار المنطقة.

يذكر أن إسبانيا ومصر ونيوزيلندا، قدمت قبل أيام مشروع قرار إلى مجلس الأمن ينص على هدنة 7 أيام في حلب، إلا أن المشروع أجهض الاثنين إثر استخدام روسيا والصين حق الفيتو في مجلس الأمن. وهي المرة السادسة التي تستخدم فيها روسيا الفيتو في قرار يتعلق بسوريا منذ بدء الأزمة السورية عام 2011.