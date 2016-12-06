لماذا شغل هذا الزفاف "الأسطوري" المصريين؟

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الجدل بسبب حفل الزفاف الأسطوري لنجلي اثنين من أكبر رجال الأعمال في مصر وهما صلاح دياب وهاني طلعت مصطفى شقيق هشام طلعت مصطفى.

وكان الحفل أقيم داخل أحد أفخم الفنادق بمدينة فلورنسا الإيطالية، وحضره عدد كبير من رجال الأعمال، وتم بثه مباشرة على مواقع التواصل الاثنين.

أما حالة الغضب التي عمت بعض مستخدمي مواقع التواصل فتعود إلى عدم إقامة الحفل في مصر، خاصة أنه كلف ما يقارب 3 ملايين دولار أي ما يعادل 50 مليون جنيه مصري، وأقيم في أحد أفخم الفنادق والقاعات.

يذكر أن العروس هي ابنة صلاح دياب مالك صحيفة "المصري اليوم"، فضلاً عن عدة شركات كبيرة تعمل في مجالات الزراعة والبترول، أما العريس فنجل رجل الأعمال هاني طلعت مصطفى، شقيق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المحبوس في قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وحفيد رجل الأعمال طلعت مصطفى صاحب كبريات الشركات العاملة في مجال الاستثمار العقاري والمنتجات الغذائية والعصائر.

طائرة خاصة لنقل 130 ضيفاً

وقد قام دياب باستئجار طائرة من شركة مصر للطيران لنقل 130 شخصية ضمت رجال أعمال وأقارب العروسين، كما تم تخصيص فريق كامل من مندوبي العلاقات العامة لاستقبال المدعوين وإنهاء إجراءات سفرهم في المطار، حيث غادروا من صالة رقم 4 المخصصة للطائرات الخاصة وكبار رجال الأعمال.

وأقيم الحفل في قاعة فخمة تزينت بالورود البيضاء والحمراء، والشموع على الجوانب وارتدت العروس تاجاً مرصعاً بالماس.

أما عن سبب اختيار إيطاليا لإقامة حفل الزفاف، فقال هاني طلعت مصطفى والد العريس إن السبب يرجع إلى أن نجله يدرس في إيطاليا ويتمنى مشاركة أصحابه له أجمل لحظات عمره.