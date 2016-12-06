مصر.. القبض على أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية

ألقت السلطات المصرية القبض على أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية تضم مصريين وآخرين من جنسيات مختلفة.

وذكرت هيئة الرقابة الإدارية التي تمكن ضباطها من متابعة ورصد نشاط الشبكة والقبض على أعضائها أن الشبكة تستغل الظروف الاقتصادية لبعض المصريين وتقوم بالاستيلاء على أعضائهم البشرية للاتجار بها، مضيفة أن ضباط الهيئة تمكنوا من ضبط ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من مداخيل الاتجار .

وقالت إن الشبكة تضم أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية وسماسرة ووسطاء وتم إلقاء القبض على أفرادها بعد الحصول على إذن من الهيئات القضائية المختصة.

يأتي هذا في الوقت الذي قرر فيه قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس 4 متهمين بينهم ربة منزل 15 يوماً على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهم بتكوين شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية.

وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالأعضاء البشرية بالاشتراك مع طبيب حيث يقومون بإغراء البسطاء وبعض أطفال الشوارع ببيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية تصل إلى 20 ألف جنيه.

وداهمت الأجهزة الأمنية بناء على اعترافات بعض الأطفال شقة في منطقة عين شمس عثر بداخلها على 16 طفلا جميعهم أقل من 18 سنة، ويستعدون لإجراء عمليات التبرع بالأعضاء.