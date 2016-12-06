مصر.. تصفية 3 إرهابيين بحركة "حسم" الإخوانية

أعلنت الداخلية المصرية تصفية 3 إرهابيين ينتمون لحركة "حسم" الإخوانية والتي نفذت عمليات إرهابية في محافظة أسيوط جنوب البلاد.

وقال مسؤول الإعلام الأمني بالوزارة إن أجهزة الأمن توافرت لديها معلومات تفيد باتخاذ بعض قيادات الجناح المسلح للتنظيم الإرهابي المطلوب ضبطهم وإحضارهم في القضية رقم 724/2016 حصر أمن دولة عليا، ما يسمى "حركة سواعد مصر – حسم"، من أحد العقارات بقرية بني شعران زمام مركز منفلوط بالطريق الصحراوي الغربي لمحافظة أسيوط مقراً لاختبائهم ولقاءاتهم التنظيمية والإعداد والتخطيط لعملهم المسلح في المرحلة الراهنة.

وأضاف أنه تم تكثيف الجهود على مدار الأيام الماضية توصلاً للوكر المشار إليه وأسفر ذلك عن تحديده واستهدافه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، إلا أنه حال مداهمة القوات له فوجئت بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاهها مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها.

وقال إن تبادل إطلاق النيران أسفر عن مصرع 3 من عناصر التنظيم وهم: محمد سيد حسين زكي واسمه الحركي حمزة مواليد 1983 بني سويف - ومقيم بها - حاصل على بكالوريوس علوم من كوادر ما يسمى حركة سواعد مصر – حسم ومسؤول الحراك المسلح بجنوب بني سويف، ومطلوب ضبطه في عدة قضايا.

وعلاء رجب أحمد عويس واسمه الحركي فرج مواليد 1988 بني سويف بقرية بيلفيا عامل، وهو أحد كوادر الحراك المسلح ومسؤول مجموعات تنفيذ عمليات اغتيالات ومطلوب ضبطه في عدة قضايا.

وعبدالرحمن جمال محمد عبدالرحمن واسمه الحركي زكريا مواليد 1993 المنيا ومقيم بنزلة ثابت كفر الكوادي مركز مطاي طالب بكلية علوم جامعة المنيا وهو أحد كوادر حركة سواعد مصر ومسؤول تصنيع العبوات المتفجرة وتدريب عناصر الكيان على عمليات التصنيع على مستوى الجمهورية – محكوم عليه بالسجن غيابياً بالمؤبد في القضية رقم 13627/2014 جنايات قسم شرطة المنيا حيازة مفرقعات.