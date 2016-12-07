بالصور.. هكذا يوفر المصريون حاجتهم من الخضراوات

طريقة جديدة ومبتكرة وموفرة لجأ إليها عدد من المصريين لتوفير احتياجاتهم من الخضراوات الطازجة والفاكهة عبر زراعتها في شرفة وأسطح المنازل.

الطريقة الجديدة بدأت في الانتشار في مناطق التجمع الخامس ومدينة نصر والقطامية بالقاهرة وبعض مناطق محافظات أسوان والشرقية والغربية والجيزة، حيث لا يحتاج الأمر سوى لماء ومحلول مغذٍّ وماسورة دون الاحتياج لتربة، وبعدها يتم وضع الشتلات والبذور فوق الماسورة ليتم تغذيتها بالماء والمحلول المغذي، وخلال أسابيع قليلة تنبت هذه المحاصيل، وأهمها الخس بجميع أنواعه والفلفل الحار والطماطم والجرجير والفجل والشبت والبقدونس والكزبرة والبروكلي والكوسة، إضافة إلى العديد من المحاصيل الأخرى.

ويقول الخبير في هذا النوع من الزراعات المهندس محمود عاطف لـ"العربية.نت"، إنه بمعدات بسيطة وتكلفة قليلة نستطيع توفير كافة الخضراوات الطازجة التي تحتاجها الأسرة من خلال ما يسمى الزراعة المائية والقائمة على الزراعة دون تربة وسهل استخدامها وتطبيقها في شرفات المنازل والأسطح، ما يساهم أيضاً في توفير بيئة نقية للأسرة إضافة للخصراوات الطازجة والعضوية دون وجود مخصبات كيميائية.

ويضيف أن وجود زراعات خضراء فوق سطح منزل أو شرفة منزل تخفض درجة الحرارة المحيطة به وحوله بنحو 7 درجات مئوية، كما تمده بكميات كبيرة من الأوكسجين النقي، وتمتص منه ثاني أوكسيد الكربون الضار.