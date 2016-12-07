شكري: توافق مصري- سعودي للحفاظ على الأمن العربي

في لقاء مع "العربية" من واشنطن أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن التعاون فيما بين مصر والسعودية أمر خاص لما يربط البلدين من علاقة لها طبيعة خاصة، بحكم التاريخ المشترك والمصير المشترك.

وأضاف شكري أن لمصر والمملكة العربية السعودية دوراً كبيراً، يتعزز بدعم كل منهما للأخرى لضمان الأمن القومي العربي وأمن الخليج.

وأكد أن مصر تدعو إلى مزيد من التضامن على المستوى العربي، والعمل خاصة مع السعودية باعتبارها شريكاً رئيسياً في تحقيق نفس الأهداف.

وأشار إلى أهمية التواصل بين مصر والسعودية وأميركا في عهد الإدارة الجديدة، لافتاً إلى أن التفاهم المشترك سيكون له الأثر الأكيد في مواجهة التحديات واستعادة الاستقرار ومواجهة الإرهاب.