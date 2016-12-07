مصر: تطهير الشيخ زويد من الإرهاب.. والسكان يعودون

أعلن الجيش المصري عودة سكان مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء إلى مساكنهم وقراهم عقب تطهير المدينة من الإرهابيين.

ونشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية فيديو يوضح عودة الأهالي لمساكنهم وسط فرحة عارمة بعد تطهيرها من الإرهابيين، حيث طافت سيارات المواطنين المزينة بأعلام مصر شوارع المدينة ابتهاجا بعودتهم، مشيدين بجهود الجيش لتطهير المدينة وتسلل العناصر الإرهابية مرة أخرى.

وتبادل الأهالي نحر الذبائح وإقامة الولائم وتقديم الطعام لبعضهم احتفالا بالأسر العائدة لمساكنها في الشيخ زويد، كما شاركتهم قوات الجيش الاحتفال وقدمت لهم آلاف العبوات والحصص الغذائية.