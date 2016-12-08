الشرطة تعلن تصفية عبد الله عزام أخطر إرهابي بالقليوبية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل الإرهابي عبد الله عزام في مواجهة مع الشرطة بالقليوبية.

وقال مسؤول الإعلام الأمني بالوزارة إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد باتخاذ الهارب مصطفى سيد علي الغزالي واسمه الحركي عبدالله عزام من مواليد محافظة القليوبية ويقيم في عزبة الرمال قرية أبوزعبل مركز الخانكة من إحدى الشقق السكنية بمنطقة أبوزعبل وكراً للاختباء، وعقد لقاءاته التنظيمية مع عناصره للإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بالقاهرة الكبرى.

وأضاف أنه على الفور تم التعامل مع تلك المعلومات واستهداف الوكر إلا أنه حال استشعار الإرهابي باقتراب القوات الأمنية منه بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، ما دفعها للتعامل معه، وأسفر ذلك عن مصرعه والعثور بحوزته على بندقية آلية وكمية من الطلقات، مشيرا إلى أن القتيل يعد أحد الكوادر الإرهابية المعتنقة للأفكار التكفيرية.

وذكر المسؤول الأمني أن الإرهابي القتيل يتولى مسؤولية عدة مجموعات مسلحة بالمنطقة المركزية، واضطلع وعناصره بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من الحوادث الإرهابية، أبرزها محاولة اغتيال أحد الضباط العاملين بقطاع السجون، واستهداف أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة موقف سيارات أبوزعبل بالقليوبية.