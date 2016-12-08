مصر.. اعتقال نجل الرئيس المعزول محمد مرسي

ألقت قوات الأمن المصرية، اليوم الخميس، القبض على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، من منزله بالزقازيق في محافظة الشرقية.

وقال مصدر أمني مصري إنه تم توقيف نجل مرسي لمثوله أمام المحكمة باعتباره المتهم رقم 11 في قضية "فض رابعة" التي تحمل رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر، والمقيدة برقم 2958 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، وتضم 738 متهما آخرين، على رأسهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و١٢ من قيادتها.

وأضاف أن اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن قوة من ضباط مباحث المديرية بالتنسيق مع الأمن الوطني من ضبط أسامة محمد مرسي نجل الرئيس المعزول محمد مرسي في مسكنه بمدينة الزقازيق، تنفيذا لأمر النيابة الصادر ضده بالضبط والإحضار بتهمة التحريض ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة والدعوة لارتكاب أعمال عنف وشغب عقب الإطاحة بنظام الإخوان وسقوط الرئيس المعزول محمد مرسي تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.