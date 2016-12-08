مقتل 7 من أنصار بيت المقدس في سيناء

أفاد مراسل "العربية" بمقتل 7 من عناصر بيت المقدس (داعش سيناء) بمنطقة جنوب الشيخ زويد، الأربعاء، حيث قامت القوات بملاحقة 5 دراجات بخارية بقرية الظهير جنوب مدينة الشيخ زويد، يستقلها عناصر مسلحة حيث تم تدمير الدراجات وقتل 5 من عناصر التنظيم.

كما تمكن أحد الكمائن الأمنية جنوب مدينة رفح من استهداف دراجة نارية، وتدميرها وقتل عنصرين آخرين.

كما نجحت قوات الصاعقة في إلقاء القبض علي عنصرين من تنظيم بيت المقدس مسؤولين عن عمليات التهريب، ونقل الدعم اللوجيستي والمتفجرات عبر الأنفاق، وجار التحقيق معهم.

كما تمكنت قوات الأمن المتمركزة بكمين قرية الماسورة بمدخل مدينة رفح من اكتشاف نفق كبير تحت الأرض قريب من كمين الماسورة، تستخدمه العناصر الإرهابية في إطلاق النار على قوات كمين الماسورة والاختفاء مرة أخرى داخل النفق، والفرار من داخل النفق إلى أماكن بعيدة عبر فتحات أخرى للنفق، فيما قامت القوات بتجريف نحو 60 متراً من النفق وإتلافها.