مصر.. إيقاف المسؤولين عن إذاعة خبر وفاة كريمة مختار

قررت رئيسة القناة الثانية بالتلفزيون المصري، نهلة عبد العزيز، إيقاف مسؤولي برنامج بالقناة أذاعوا خبراً كاذباً عن وفاة الفنانة كريمة مختار.

وقالت عبد العزيز إن القناة غير مسؤولة عن مصدر الخطأ الناتج عن إذاعة خبر وفاة مختار ببرنامج "البداية"، مشيرة إلى أن فريق العمل بالبرنامج تلقى اتصالاً من المخرج هشام السنباطي، رئيس المسرح التجريبي، على الهواء مباشرة يفيد بوفاة الفنانة الكبيرة.

كما أوضحت أنها أجرت اتصالاً بالإعلامي معتز الدمرداش، نجل الفنانة، الذي كذب الخبر وأبدى تفهمه للخطأ الذي وقعت فيه القناة، مؤكدة أنه تم إيقاف البرنامج لحين التحقيق مع فريق العمل لتورطه في إذاعة خبر كاذب وعدم التحري من صحة المعلومة.

من جانبه، أعلن رئيس التلفزيون، مجدي لاشين، أن مخرج البرنامج هو من أكد الخبر، فقام فريق البرنامج بالكتابة على الشاشة "وداعاً كريمة مختار"، مع صورة لها وهي تحيي الجمهور.

وكانت الفنانة الكبيرة قد مرت خلال الفترة الأخيرة بوعكة صحية استلزمت بقائها في المستشفى لأسابيع عدة، إلا أن حالتها استقرت وغادرت لمنزلها، حيث أكد نجلها أن والدته بخير.