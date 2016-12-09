مصر.. مقتل شخص وإصابة 3 بانفجار قنبلة بمحافظة كفر الشيخ

شهد الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ أمام بورصة الأسماك، انقلاب سيارة شرطة تعرضت لعبوة ناسفة كانت مزروعة في طريقها، ما تسبب في تحطم زجاج السيارة وإصابة 3 من أفراد الشرطة كانوا يستقلونها، بينما لقي مواطن مصرعه تصادف مروره بالطريق، وهرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحادث.

ولقي 6 من عناصر الشرطة المصرية الجمعة أيضاً مصرعهم، وأصيب اثنان آخران في تفجير استهدف كميناً أمنياً بمنطقة الهرم بالجيزة، تبنته جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "حسم".

وقال مصدر أمني لـ"العربية.نت"، إن إرهابيين استهدفوا كميناً أمنياً أمام مسجد السلام بمنطقة مدكور الهرم، أسفر عن مقتل 6 من عناصر الكمين، بينهم ضابطان وأمين شرطة و3 مجندين، وإصابة 2 آخرين، حيث انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب الكمين.

من جانبه، صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية أنه مديرية أمن كفر الشيخ تبلغت مساء الجمعة بحدوث انفجار عبوة ناسفة بالطريق الدولي دائرة مركز شرطة الرياض أثناء مرور إحدى الدوريات الأمنية، مما أسفر عن إصابة اثنين من رجال الشرطة من مستقلي سيارة الدورية بإصابات طفيفة وهما مساعد شرطة، عطا الله هلال عيسى، ورقيب الشرطة، رضا فتحى إبراهيم.

وقال المسؤول إن الحادث أدى إلى وفاةالمواطن عبدالله على محمد سعد، الذي تصادف مروره بمحل الحادث، مشيراً إلى أنه، على الفور، انتقلت القوات وتم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أنه تم فرض كردون أمني وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

