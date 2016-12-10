إلغاء حكم حبس صفوت الشريف ونجله في الكسب غير المشروع

ألغت محكمة النقض المصرية حكم حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجله في قضية الكسب غير المشروع.

وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بإلغاء الحكم الصادر بالسجن لمدة 5 سنوات بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، وأمرت بإعادة محاكمتهما من جديد في قضية اتهامهما بالكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ في تحقيق ثروة طائلة بطرق غير مشروعة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت في مايو الماضي صفوت الشريف ونجله إيهاب بالسجن لمدة 5 سنوات، وعاقبت نجله الهارب أشرف بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمهم مبلغا قدره 209 ملايين و78 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ مماثل لهذا المبلغ بسبب استغلالهم النفوذ وتحقيق ثروات طائلة وكسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف قام باستغلال مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وكوزير للإعلام ورئيس لمجلس الشورى في تحقيق هذه الثروة التي تمثلت في ملكيته للعديد من العقارات، سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية، وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان زهيدة.

وأسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير للإعلام وقيامه بمنح أبنائه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات، ميزات في التعاقد ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات، فحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات.