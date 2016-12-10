تأجيل محاكمة بديع و738 متهماً آخرين بفض اعتصام رابعة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل جلسة محاكمة بديع و738 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية" إلى 27 ديسمبر لاستكمال فض الأحراز وإرسال اللاب توب والهواتف المضبوطة مع المتهم أسامة مرسي لمصلحة الأدلة الجنائية وإيداع المبالغ المضبوطة خزينة المحكمة.

أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".