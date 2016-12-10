حكم نهائي بإعدام الإرهابي المصري عادل حبارة

أفادت مراسلة قناة "العربية" بالقاهرة، السبت، بأن محكمة النقض المصرية رفضت طعناً تقدم به الإرهابي عادل حبارة في حكم بإعدامه، ما يجعل حكم الإعدام نهائياً وباتاً.

ويتصل الحكم باتهام حبارة بقتل 25 مجنداً في أغسطس 2013 في محافظة شمال سيناء، من خلال القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة رفح الثانية".

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تنظر فيها محكمة النقض الطعن على حكم حبارة، فقد قبلت النقض الطعن في المرة الأولى على حكم إعدام حبارة، وأعادت القضية لدائرة جنايات أخرى التي قضت أيضاً بالإعدام.

ونسبت المحكمة للمتهمين ارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة، والشرقية، إضافة إلى حادث مقتل 25 مجنداً بقطاع الأمن المركزي، علاوة على قتل مجندين للأمن المركزي في مدينة بلبيس، وكذلك اتهامات أخرى من بينها التخابر مع تنظيم "القاعدة".

من جانبه قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن محكمة النقض لم تقبل طعن المتهم حبارة وآخرين، والدفع بوقوعهم تحت تعذيب نفسي أو بدني، أثناء التحقيق الأولي لهم بمعرفة رجال الضبطية القضائية، أو أثناء احتجازهم وقضت بتأييد حكم إعدامهم.

وقال لـ"العربية.نت" إن المحكمة، خلصت إلى أن المتهمين عند مثولهم أمام سلطة التحقيق كانوا أحراراً فيما يصدر عنهم سواء الإنكار، أو الاعتراف الكامل، حيث لا يكفي أن يثبت لدى المحكمة أن اعتداء قد وقع على المتهم، بل لابد أن يثبت لدى المحكمة أن اعتراف المتهم أمام سلطة التحقيق جاء متأثراً بوقوعه تحت الإيذاء البدني.