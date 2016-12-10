طفلة مصرية تنتقم لوالدتها وتقتل ابنة جارتها "بوحشية"

انتقمت طفلة مصرية تبلغ من العمر 12 عاماً لوالدتها وانتقمت من ابنة جارتها بطريقة وحشية.

فوجئ أهالي قرية الشناوية، مركز ناصر محافظة بني سويف جنوب مصر، بوجود جثة لطفلة صغيرة ملقاة في جوال بترعة ومصرف القرية، وبالكشف عنها تبين أنها لطفلة تدعى دينا محمد تبلغ من العمر عامين ونصف العام، وظهرت على الجثة آثار خنق وتعذيب.

وعلى الفور أبلغ الأهالي المقدم محمد الخولي، رئيس مباحث المركز، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة طفلة تدعى حنان محمود تبلغ من العمر 12 عاماً بالصف الأول الإعدادي، وأن مشاجرة كبيرة نشبت بين والدة الطفلة ووالدة القتيلة بسبب خلافات الجيرة، وشاهدت الطفلة جارتها تقوم بضرب والدتها مما دفعها للانتقام.

واعترفت الطفلة بعد القبض عليها أنها استدرجت ابنة جارتها في ليلة الحادث من أمام منزلها وأقنعتها بالذهاب معها لشراء حلوى لها، ثم قامت بالذهاب بها لمصرف القرية، وهناك قامت بخنقها ووضعتها في جوال وجدته بجوار المصرف، وكان يخص بعض المزارعين، وبعدما تأكدت من قتلها قامت بنزع ملابسها ووضعتها في الجوال وألقتها في المصرف انتقاماً من والدتها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.